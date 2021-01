Napoli, 118 sotto attacco: pugni e “strascino” per due infermiere. Calci per l’autista (Di venerdì 15 gennaio 2021) Napoli. Nuova aggressione ai danni del personale del 118. Questa volta a via Salvator Rosa, i parenti di un paziente vittima di un malore in strada hanno preso a Calci e pugni due infermiere e l’autista del mezzo di soccorso. Napoli, nuova aggressione al personale del 118: Calci e pugni alle infermiere Secondo i familiari L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 gennaio 2021). Nuova aggressione ai danni del personale del 118. Questa volta a via Salvator Rosa, i parenti di un paziente vittima di un malore in strada hanno preso aduedel mezzo di soccorso., nuova aggressione al personale del 118:alleSecondo i familiari L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

CryAntonino : Napoli, due donne del 118 aggredite: calci e pugni ad infermiera e autista soccorritrice di ambulanza India… - emergency_live : Napoli, due donne del 118 aggredite: calci e pugni ad infermiera e autista soccorritrice di ambulanza India - RitaC70 : Paura a Napoli, neonato smette di respirare: corsa in ospedale per salvarlo - titty_napoli : RT @calciomercatoit: ?? GOOOOL! #Lukaku porta in vantaggio l'#Inter al 118' #FiorentinaInter - LAcquarius : @AlessandriniOTC @carloalberto L'Italia non è solo Roma, Milano e Napoli. Ci sono piccoli centri, piccolissimi dove… -