Meteo, prima nevicata dell'anno sugli Alburni e nell'Alto Sele

Tempo di lettura: < 1 minuto

Sicignano degli Alburni (Sa) – È la prima nevicata del 2021, quella che in queste ore sta interessando i comuni della Valle del Sele, del Tanagro, del Vallo di Diano e degli Alburni. Fiocchi di neve che, da qualche ora, stanno ricoprendo di bianco, montagne, strade e abitazioni. Uno scenario suggestivo quello dei piccoli comuni montani imbiancati dai primi fiocchi di neve che però, hanno messo in allerta già gli amministratori. In molti territori infatti, i sindaci hanno già allertato l'intervento di mezzi spazzaneve e spargisale pronti ad intervenire in caso di necessità per evitare problemi alla circolazione stradale e agli spostamenti.

L'articolo proviene da Anteprima24.it.

