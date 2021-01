Matteo Renzi, la crisi e un governo senza bussola politica (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il leader di Italia viva ha tolto l’appoggio al governo in un momento difficile per il paese. Tuttavia al presidente del consiglio Conte manca un progetto che vada al di là della sopravvivenza e del contrasto alla destra di Salvini e Meloni. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il leader di Italia viva ha tolto l’appoggio alin un momento difficile per il paese. Tuttavia al presidente del consiglio Conte manca un progetto che vada al di là della sopravvivenza e del contrasto alla destra di Salvini e Meloni. Leggi

