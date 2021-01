Matilde Brandi dopo il GFVip è tornata single: “Marco mi ha lasciata” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Matilde Brandi ha annunciato la rottura dal marito Marco: tra di loro c’era aria di crisi già da diverso tempo L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornata single dopo venti anni. Marco, noto commercialista della Capitale ha deciso di lasciarla, dopo un lungo periodo di crisi. Matilde Brandi aveva annunciato la crisi già dentro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 15 gennaio 2021)ha annunciato la rottura dal marito: tra di loro c’era aria di crisi già da diverso tempo L’ex concorrente del Grande Fratello Vip èventi anni., noto commercialista della Capitale ha deciso di lasciarla,un lungo periodo di crisi.aveva annunciato la crisi già dentro L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : Matilde Brandi a pezzi il padre delle figlie lha lasciata - infoitcultura : Matilde Brandi scoppia in lacrime: 'Marco mi ha lasciata dopo 17 anni con un messaggio'. E spunta un'altra donna - infoitcultura : Matilde Brandi, è finita col ‘marito’: “Marco mi ha lasciata” - infoitcultura : Matilde Brandi: 'Marco mi ha lasciata, non mi ha mai dato l'anello' - infoitcultura : Matilde Brandi ospite a ‘Verissimo’ racconta per la prima volta la fine della storia col compagno e rivela: “Mi ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Matilde Brandi Matilde Brandi a Verissimo: “Con Marco mi sono sempre sentita una donna sbagliata” Gossipblog Matilde Brandi disperata a Verissimo: «Il mio compagno mi ha lasciata con un messaggio». Silvia Toffanin senza parole

Matilde Brandi disperata a Verissimo: «Il mio compagno mi ha lasciata con un messaggio». Silvia Toffanin senza parole. L'ex gieffina ospite domani in esclusiva a ...

Matilde Brandi si separa dal compagno: lasciata per messaggio

Matilde Brandi si è separata dal compagno. Negli scorsi mesi l’abbiamo sentite raccontare di un periodo di crisi con il compagno, ma ora la notizia è ufficiale. A raccontarlo ...

Matilde Brandi disperata a Verissimo: «Il mio compagno mi ha lasciata con un messaggio». Silvia Toffanin senza parole. L'ex gieffina ospite domani in esclusiva a ...Matilde Brandi si è separata dal compagno. Negli scorsi mesi l’abbiamo sentite raccontare di un periodo di crisi con il compagno, ma ora la notizia è ufficiale. A raccontarlo ...