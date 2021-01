Live Lazio-Roma 3-0 | ancora a segno Luis Alberto

(Di venerdì 15 gennaio 2021) 22'st GOL: Latriplica con: conclusione dal limite dell'area imprendibile per Pau Lopez. Troppo spazio per lo spagnolo che può controllare e mirare...

corgiallorosso : LIVE Lazio-Roma 3-0 (14' Immobile, 23' 67' Luis Alberto) – 70' Borja Mayoral e Peres per Spinazzola e Mancini - forzaroma : 69' - Sostituzione nella Lazio: Patric rileva Luiz Felipe #LazioRoma 3-0 - LIVE #ASRoma #SerieA - forzaroma : 67' - Terzo gol della Lazio, con Luis Alberto che sorprende Pau Lopez con una conclusione dal limite dell'area… - corgiallorosso : LIVE Lazio-Roma 3-0 (14' Immobile, 23' 67' Luis Alberto) – Tris biancoceleste - forzaroma : 65' - Doppio cambio per la Lazio: fuori Caicedo e Leiva, dentro Akpa Akpro ed Escalante #LazioRoma 2-0 - LIVE #ASRoma #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Live Lazio

Gara a senso unico nel derby: il gol di Immobile e la doppietta di Luis Alberto stendono la squadra di Fonseca ...Luis Alberto raddoppia per la Lazio, 2-0! Inizio sprint dei biancocelesti che sembrano più reattivi. La palla in profondità è per Lazzari che viene atterrato in area di rigore ma si rialza in fretta: ...