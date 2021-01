Inter-Juventus (17 gennaio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 15 gennaio 2021) La giornata che inizia con il derby romano si chiude con il secondo big match consecutivo per l’Inter che a San Siro affronta la Juve. I nerazzurri sono usciti con un pareggio dalla trasferta sul campo della Roma, risultato che ha allargato a tre punti il divario dal Milan e lasciato qualche rammarico a Conte InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 15 gennaio 2021) La giornata che inizia con il derby romano si chiude con il secondo big match consecutivo per l’che a San Siro affronta la Juve. I nerazzurri sono usciti con un pareggio dalla trasferta sul campo della Roma, risultato che ha allargato a tre punti il divario dal Milan e lasciato qualche rammarico a Conte InfoBetting: Scommesse Sportive e

juventusfc : Qui #TrainingCenter Si comincia a lavorare verso #InterJuve News: - forumJuventus : CT: 'Non solo Ronaldo contro Lukaku. L’arma per niente segreta della Juventus per annientare l’Inter domenica al Me… - forumJuventus : CT: 'Juve, giro di tamponi che dovrà dire se Alex Sandro e Cuadrado potranno salire sul pullman che domenica porter… - AndreaInterNews : Ora, per non saper leggere né scrivere, fossi io a gestire la comunicazione del mio Club, prima di Inter-Juventus f… - salvatore3269 : RT @GoalItalia: La sfida tra Inter e Juventus sarà speciale soprattutto per Antonio Conte e Alvaro Morata ?? [@romeoagresti] -