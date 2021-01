Il segreto torna domenica: Tomas entra nella setta, la mossa che non ti aspetti (Di venerdì 15 gennaio 2021) Che cosa succederà nella puntata de Il segreto in onda domenica 17 gennaio 2021? Innanzi tutto vi ricordiamo che la soap alla domenica cambia orario: andrà infatti in onda dopo Beautiful. Mediaset pensava che questa mossa avrebbe giovato agli ascolti ma a quanto pare, stando almeno ai dati auditel della passata settimana, la decisione non ha cambiato di molto le carte in tavola…Ma torniamo a Puente Viejo con le ultime notizie su quello che sta succedendo in paese. Come avrete visto negli ultimi episodi, nonostante quello che le è successo, Alicia non ha nessuna intenzione di ritirarsi dalla politica. Ha capito tra l’altro che Tomas era dalla sua parte e che per questo in paese adesso tutti lo chiamano anche il marchese operaio…La ragazza si è resa conto di aver sbagliato a non fidarsi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 gennaio 2021) Che cosa succederàpuntata de Ilin onda17 gennaio 2021? Innanzi tutto vi ricordiamo che la soap allacambia orario: andrà infatti in onda dopo Beautiful. Mediaset pensava che questaavrebbe giovato agli ascolti ma a quanto pare, stando almeno ai dati auditel della passata settimana, la decisione non ha cambiato di molto le carte in tavola…Ma torniamo a Puente Viejo con le ultime notizie su quello che sta succedendo in paese. Come avrete visto negli ultimi episodi, nonostante quello che le è successo, Alicia non ha nessuna intenzione di ritirarsi dalla politica. Ha capito tra l’altro cheera dalla sua parte e che per questo in paese adesso tutti lo chiamano anche il marchese operaio…La ragazza si è resa conto di aver sbagliato a non fidarsi ...

