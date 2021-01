Idrogeno sostenibile, al via il primo IPCEI (Di venerdì 15 gennaio 2021) Al via il primo IPCEI sull’Idrogeno con il Manifesto per lo sviluppo di una catena del valore europea sulle Tecnologie e sistemi dell’Idrogeno Il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha partecipato all’evento di lancio dell’IPCEI sull’Idrogeno, organizzato dalla Germania in videoconferenza, nel corso della quale è stato sottoscritto dai Ministri di 22 Stati membri dell’Unione… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Al via ilsull’con il Manifesto per lo sviluppo di una catena del valore europea sulle Tecnologie e sistemi dell’Il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha partecipato all’evento di lancio dell’sull’, organizzato dalla Germania in videoconferenza, nel corso della quale è stato sottoscritto dai Ministri di 22 Stati membri dell’Unione… L'articolo Corriere Nazionale.

blade_runner68 : RT @mdimagritt: L’idrogeno verde ha invece un potenziale innegabile e potrà senza dubbio fare la sua parte in un contesto di transizione en… - michela79998960 : RT @mdimagritt: L’idrogeno verde ha invece un potenziale innegabile e potrà senza dubbio fare la sua parte in un contesto di transizione en… - mdimagritt : L’idrogeno verde ha invece un potenziale innegabile e potrà senza dubbio fare la sua parte in un contesto di transi… - HeseExpo : Il #Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano #Patuanelli, firma accordo con altri 22 ministri europei. Si punterà… - apietrarota : RT @Sostenibile: Idrogeno verde per la produzione di acciaio a Dalmine -

Al via il primo IPCEI sull’Idrogeno con il Manifesto per lo sviluppo di una catena del valore europea sulle Tecnologie e sistemi dell’idrogeno Il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanel ...

