Fonti governo | “Ricucire con Renzi? No | percorso tracciato”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – Puo’ ancora succedere di tutto? Puo’ esserci una clamorosa ricucitura tra il premier Giuseppe Conte e Matteo Renzi, come chiede Pierferdinando Casini, magari agevolata dalla decisione di Italia Viva e dello stesso Renzi di astenersi nel voto di fiducia? Al momento, apprende la Dire da fonti di governo, “il percorso e’ tracciato”. In questo senso vanno lette, peraltro, le dichiarazioni dei leader dei partiti di maggioranza e dei capidelegazione, sulla sostanziale inaffidabilita’ di Matteo Renzi. ORLANDO: NIENTE VENDETTA CON RENZI MA ORA NON SI PUÒ RICUCIRE