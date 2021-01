Fermi tutti: forse in Senato Conte si prenderà voti ‘renziani’ senza Renzi (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – Riunioni su riunioni e marcamento a uomo. Fino all’ultimo respiro, all’ultimo minuto. Mancano poche ore alla prova del fuoco, per vedere se il Governo Conte potrà andare avanti. Il premier lunedì prossimo, alle 12, interverrà alla Camera e alla fine del confronto tra le forze politiche in serata arriverà la prima fiducia. Martedì toccherà al Senato, dove da sempre la maggioranza ha pochi voti di scarto. Ed è lì che il premier Conte si gioca la partita del futuro. Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – Riunioni su riunioni e marcamento a uomo. Fino all’ultimo respiro, all’ultimo minuto. Mancano poche ore alla prova del fuoco, per vedere se il Governo Conte potrà andare avanti. Il premier lunedì prossimo, alle 12, interverrà alla Camera e alla fine del confronto tra le forze politiche in serata arriverà la prima fiducia. Martedì toccherà al Senato, dove da sempre la maggioranza ha pochi voti di scarto. Ed è lì che il premier Conte si gioca la partita del futuro.

matteorenzi : Non è un fatto personale, magari fosse un fatto personale. Siamo davanti a una situazione drammatica e nessuno ne p… - LiciaRonzulli : ‘AAA cercasi senatori’. Ecco l’unica priorità di #Conte pur di mantenere la poltrona. Tutti gli altri dossier di cu… - ElettraLambo : No aspetta fermi tutti non ho capito il gioco???????? @RaiDue #staseratuttoepossibile ?? - rosarioT1970 : RT @matteorenzi: Non è un fatto personale, magari fosse un fatto personale. Siamo davanti a una situazione drammatica e nessuno ne parla. T… - MichelaRoi : RT @gloquenzi: Fermi tutti c’è il veto di Mastella -