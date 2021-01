Era gay? Ora è guarito: frase choc di Linus, poi la spiegazione (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio caso con protagonista Linus, che parlando di Harry Styles gay, ha ironizzato dicendo che era guarito Durante l’ultima puntata di Deejay Chiama Italia il conduttore Linus, parlando di Harry Styles, ha ironizzato: “gay? È guarito, sta con Olivia Wilde“. La sua uscita infelice ha mosso così L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio caso con protagonista, che parlando di Harry Styles, ha ironizzato dicendo che eraDurante l’ultima puntata di Deejay Chiama Italia il conduttore, parlando di Harry Styles, ha ironizzato: “? È, sta con Olivia Wilde“. La sua uscita infelice ha mosso così L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Daniel_Puddu : @Claudiosci1 @ValerioMalvezzi Si ma l'argomento non era se le suore o i gay sono capaci di amare un bambino, che no… - stilluvkoo : era il 2018, i taekook facevano i gay durante dna, andava tutto bene! - hiLarry0us : RT @serendipitouis: ??????Fine del thread. In conclusione. Louis Tomlinson è un artista nel closet come lo era Elton John, Tiziano Ferro, Ric… - laaarryisreeeal : RT @serendipitouis: ??????Fine del thread. In conclusione. Louis Tomlinson è un artista nel closet come lo era Elton John, Tiziano Ferro, Ric… - sentochemuoro : RT @serendipitouis: ??????Fine del thread. In conclusione. Louis Tomlinson è un artista nel closet come lo era Elton John, Tiziano Ferro, Ric… -