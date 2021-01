Crisi di governo, lunedì il premier Conte chiederà la fiducia alla Camera (Di venerdì 15 gennaio 2021) lunedì 18 gennaio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si presenterà alla Camera dei deputati per chiedere la fiducia. Lo rende noto Montecitorio con una nota sul proprio sito. Il presidente della Camera Roberto Fico definirà l’orario dell’inizio del dibattito dopo una consultazione con la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Al termine delle comunicazioni si svolgerà il voto di fiducia a chiamata con appello nominale. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021)18 gennaio il presidente del Consiglio Giuseppesi presenteràdei deputati per chiedere la. Lo rende noto Montecitorio con una nota sul proprio sito. Il presidente dellaRoberto Fico definirà l’orario dell’inizio del dibattito dopo una consultazione con la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. Al termine delle comunicazioni si svolgerà il voto dia chiamata con appello nominale. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

