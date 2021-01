Can Yaman sbotta con i fan e chiude i suoi social: ecco cosa è successo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Can Yaman, il celebre attore turco che ha fatto impazzire i telespettatori italiani, non ci sta. Pochi giorni fa infatti, il 31enne è finito sulle principali riviste di gossip per via della sua frequentazione con la conduttrice Diletta Leotta. Il settimanale Chi ha pubblicato diversi scatti in cui i due, all’interno dello stesso hotel, passano del tempo insieme e non si risparmiano nei gesti affettuosi. Tra i due quindi potrebbe essere nato qualcosa: una notizia che però non è stata ben accolta dalla maggior parte dei fan, che hanno sottolineato come i due, a primo impatto, non avrebbero nulla in comune. Talmente tanti i commenti negativi, che Can stesso è dovuto intervenire. Inizialmente l’attore ha pubblicato un post, scrivendo esplicitamente Fatti miei. Punto. Successivamente, forse portato allo stremo, Can ha deciso di disattivare ... Leggi su trendit (Di venerdì 15 gennaio 2021) Can, il celebre attore turco che ha fatto impazzire i telespettatori italiani, non ci sta. Pochi giorni fa infatti, il 31enne è finito sulle principali riviste di gossip per via della sua frequentazione con la conduttrice Diletta Leotta. Il settimanale Chi ha pubblicato diversi scatti in cui i due, all’interno dello stesso hotel, passano del tempo insieme e non si risparmiano nei gesti affettuosi. Tra i due quindi potrebbe essere nato qual: una notizia che però non è stata ben accolta dalla maggior parte dei fan, che hanno sottolineato come i due, a primo impatto, non avrebbero nulla in comune. Talmente tanti i commenti negativi, che Can stesso è dovuto intervenire. Inizialmente l’attore ha pubblicato un post, scrivendo esplicitamente Fatti miei. Punto. Successivamente, forse portato allo stremo, Can ha deciso di disattivare ...

Agenzia_Ansa : Auguri a Kabir Bedi, 75 anni per la tigre di Mompracem Conquistò l'Italia con #Sandokan. Si prepara remake con Can… - pomeriggio5 : Bentornati a una nuova puntata di #Pomeriggio5! ? Oggi, super gossip! Diletta Leotta e Can Yaman nuova coppia CHOC?… - rtl1025 : ?? #CanYaman protagonista del nuovo spot #DeCecco ha mandato in tilt le tendenze ?? - bbixnca : RT @Ri_Ghetto: Can Yaman che dopo avere disattivato il profilo Twitter fa una serenata a Diletta Leotta - Chiara19594538 : RT @Ri_Ghetto: Can Yaman che parla con Diletta Leotta di tutti i commenti ricevuti dalle fan in questi giorni -