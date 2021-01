Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale di Monaco. Terminati i controlli per un problema al cuore (Di venerdì 15 gennaio 2021) Solo qualche accertamento e poi il ritorno a casa. Come confermano fonti vicine a Forza Italia, Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale di Monaco. Il ricovero nella struttura era cominciato lunedì 11 gennaio. Alberto Zangrillo, suo medico di fiducia, aveva già chiarito che le condizioni dell’ex premier non erano gravi: «Sono in costante contatto con il presidente Berlusconi. La situazione clinica è stabile, tanto è vero che io sono a Milano. Presto tornerà a casa della figlia Marina, a Nizza, dove oramai risiede stabilmente da diversi mesi». Berlusconi, si apprende, è tornato in Provenza dove sta soggiornando nella villa della figlia Marina. Il ricovero è stato necessario per tenere sotto controllo un problema di salute ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 gennaio 2021) Solo qualche accertamento e poi il ritorno a casa. Come confermano fonti vicine a Forza Italia, Silviodi. Il ricovero nella struttura era cominciato lunedì 11 gennaio. Alberto Zangrillo, suo medico di fiducia, aveva già chiarito che le condizioni dell’ex premier non erano gravi: «Sono in costante contatto con il presidente. La situazione clinica è stabile, tanto è vero che io sono a Milano. Presto tornerà a casa della figlia Marina, a Nizza, dove oramai risiede stabilmente da diversi mesi»., si apprende, è tornato in Provenza dove sta soggiornando nella villa della figlia Marina. Il ricovero ènecessario per tenere sotto controllo undi salute ...

MediasetTgcom24 : Monaco, Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale #silvioberlusconi - fainfocronaca : Berlusconi dimesso tornato a casa della figlia Marina in Provenza Silvio Berlusconi, come riportano le agenzie ci… - Marinotoma : RT @monfeliangelo: @Marinotoma @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @berlusconi Questo parla come se lui stesso fosse il rappresentante di una p… - monfeliangelo : @Marinotoma @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @berlusconi Questo parla come se lui stesso fosse il rappresentante di… - Open_gol : Ora l'ex premier si trova in Provenza, nella casa della figlia Marina -