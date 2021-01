Uomini e Donne, Tina Cipollari perde le staffe: “Hai mostrato il c*** per trent’anni e adesso…”. La reazione di Maria De Filippi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tina Cipollari perde la pazienza e sbotta contro la “collega” opinionista Tinì Cansino. È successo nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, lo storico dating show pomeridiano di Canale 5: Tina Cipollari si è arrabbiata perché Tinì si è rifiutata di andare a prendere Gemma Galgani dietro alle quinte. “Perché non puoi? – ha urlato l’opinionista -. Hai mostrato il c*** per trent’anni e adesso non puoi alzarti e andare dietro le quinte?”. E ancora :”Sei stata trent’anni al Drive In con le te*** di fuori… E adesso mi dice ‘Oddio Tina non so cos’è. Non so cos’è’. È una cosa pietosa”. Una sceneggiata che è stata accolta da Maria De Filippi con una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021)la pazienza e sbotta contro la “collega” opinionista Tinì Cansino. È successo nel corso dell’ultima puntata di, lo storico dating show pomeridiano di Canale 5:si è arrabbiata perché Tinì si è rifiutata di andare a prendere Gemma Galgani dietro alle quinte. “Perché non puoi? – ha urlato l’opinionista -. Haiilpere adesso non puoi alzarti e andare dietro le quinte?”. E ancora :”Sei stataal Drive In con le te*** di fuori… E adesso mi dice ‘Oddionon so cos’è. Non so cos’è’. È una cosa pietosa”. Una sceneggiata che è stata accolta daDecon una ...

