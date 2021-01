Silvio Berlusconi sta bene: «Non sono preoccupato per le mie condizioni di salute» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi sta bene e non è preoccupato. Il leader di Forza Italia si è sottoposto ad alcuni controlli di routine ma ci tiene ad aggiornare la sua situazione di salute con un post. Ha infatti affermato: «Non sono preoccupato per le mie condizioni di salute. Sto bene e il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine». >> Pier Silvio Berlusconi quanto guadagna, cifra da sogno: non la più alta a Mediaset Silvio Berlusconi sta bene Silvio Berlusconi sta bene e vuole aggiornare tutti mandando un messaggio in cui spiega cosa gli è ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 14 gennaio 2021)stae non è. Il leader di Forza Italia si è sottoposto ad alcuni controlli di routine ma ci tiene ad aggiornare la sua situazione dicon un post. Ha infatti affermato: «Nonper le miedi. Stoe il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine». >> Pierquanto guadagna, cifra da sogno: non la più alta a Mediasetstastae vuole aggiornare tutti mandando un messaggio in cui spiega cosa gli è ...

