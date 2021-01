Silvio Berlusconi ricoverato d'urgenza per un problema cardiaco (Di giovedì 14 gennaio 2021) Silvio Berlusconi è stato ricoverato al Centro Cardiotoracino del Principato di Monaco. Il leader di Forza Italia è stato visitato da Alberto Zangrillo che ne ha disposto il ricovero. Dall'ufficio ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 gennaio 2021)è statoal Centro Cardiotoracino del Principato di Monaco. Il leader di Forza Italia è stato visitato da Alberto Zangrillo che ne ha disposto il ricovero. Dall'ufficio ...

repubblica : Silvio Berlusconi ricoverato in ospedale a Monaco - SkyTG24 : Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco, Zangrillo: “Problema cardiaco” - SkySport : Berlusconi ricoverato a Monaco, il medico: 'Problema cardiaco' - damorantonio : RT @alkhimiyah: Silvio #Berlusconi ricoverato in ospedale nel Principato di Monaco. #Zangrillo: 'Problema cardiaco, ho imposto il ricovero'… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? #Monza: ricovero a #Montecarlo per il patron Silvio #Berlusconi ?? Il medico #Zangrillo: “Si tratta di un problema cardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi Berlusconi in ospedale a Monaco, 'esami di routine' Agenzia ANSA Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale di Monaco

Il leader di Forza Italia è stato trasportato al Centro cardio-toracico del Principato di Monaco dove, poi, gli è stato imposto il ricovero ...

Berlusconi in ospedale a Monaco per problemi cardiaci

Silvio Berlusconi è stato ricoverato presso il Centro cardiotoracico del Principato di Monaco per accertamenti. E’ stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia del leader di Forza Italia a decidere il ...

Il leader di Forza Italia è stato trasportato al Centro cardio-toracico del Principato di Monaco dove, poi, gli è stato imposto il ricovero ...Silvio Berlusconi è stato ricoverato presso il Centro cardiotoracico del Principato di Monaco per accertamenti. E’ stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia del leader di Forza Italia a decidere il ...