Libri | Sandro Veronesi premiato in Francia | vince il Prix Inter con ' Il colibrì'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Parigi, 14 gen. - (Adnkronos) - "Il" (La nave di Teseo), il bestseller di, con cui ha vinto per la seconda volta il Premio Strega nel 2020, conquista la critica anche all'estero. Inla giuria delFrance/Le Point 2021 per il miglior romanzo straniero è stato vinto, infatti, da "Le co", tradotto da Dominique Vittoz per l'editore parigino Grasset. Il nome del vincitore è stato annunciato durante la trasmissione "18-20" condotta da Fabienne Sintes. "Grazie ad una notevole architettura romantica che procede dalle coincidenze alle scoperte,consegna un romanzo ampio e potente che afferra il lettore in un mondo più grande dove la vita, da sempre, trionfa", spiega la giuria motivando il ...