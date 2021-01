“Li avete trovati o no?”. Gruber, cala il gelo in studio sui responsabili: il ministro Boccia va in bambola (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Adesso si chiamano costruttori, non più responsabili. Li avete trovati?”. Così Lilli Gruber si è rivolta al ministro Boccia, che è stato ospite nello studio di La7 per la puntata di Otto e Mezzo di giovedì 14 gennaio. Piatto forte della serata è stato ovviamente la crisi di governo, con Giuseppe Conte che ha deciso di presentarsi la prossima settimana in Parlamento per chiedere il voto di fiducia: quindi niente dimissioni, il premier va alla conta in Aula con la speranza di essere ancora a Palazzo Chigi quando sarà terminata. “Intanto ricordo che quelli di Italia Viva sono stati eletti dal Pd e mi auguro che possano valutare fino in fondo la situazione”, ha dichiarato il ministro Boccia. “Quindi lei si appella ai colleghi di Iv?”, si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) “Adesso si chiamano costruttori, non più. Li?”. Così Lillisi è rivolta al, che è stato ospite nellodi La7 per la puntata di Otto e Mezzo di giovedì 14 gennaio. Piatto forte della serata è stato ovviamente la crisi di governo, con Giuseppe Conte che ha deciso di presentarsi la prossima settimana in Parlamento per chiedere il voto di fiducia: quindi niente dimissioni, il premier va alla conta in Aula con la speranza di essere ancora a Palazzo Chigi quando sarà terminata. “Intanto ricordo che quelli di Italia Viva sono stati eletti dal Pd e mi auguro che possano valutare fino in fondo la situazione”, ha dichiarato il. “Quindi lei si appella ai colleghi di Iv?”, si è ...

imfree81 : Li avete trovati i responsabili? - du00 : @borghi_claudio @fremo03893514 Ma cosa blatera. I responsabili li avete cercati ma non li avete trovati. Non e' che… - CarratuIsa : @acclara01 È molto più probabile che succeda a te ... li avete trovati i responsabili ?? - MONTY_supremacy : Ma voi li avete trovati, o state 'solo' sclerando per l'ansia *come me lol* #bnha297 - Franco96535409 : @TeresaBellanova Bella figura che avete fatto tu e la Bonetti, non vi ha fatto dire una parola. Trovati un lavoro serio. -

C’era l’accordo con il club bianconero. Il caso legato a Luis Suarez sta infiammando ormai da mesi le prime pagine dei giornali. Spuntano nuovi retroscena sulla vicenda legata a Luis Suarez e un suo p ...

Il calciatore del Napoli ha trascorso qualche ora di relax concedendosi una passeggiata con la amatissima cagnolina.

