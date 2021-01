In Germania il 60% delle vittime solo nelle ultime 6 settimane: centinaia di morti dentro le Rsa. Crematori pieni di bare (Di giovedì 14 gennaio 2021) È un inverno tremendo quello che sta passando la Germania a causa del boom di vittime da coronavirus registrate in tutto il Paese. Nel giorno in cui il Robert Koch Institut ha registrato un nuovo record di vittime in 24 ore, con 1.244 decessi contro i 1.188 dell’8 gennaio, il quotidiano conservatore Bild, vicino alle posizioni della cancelliera Angela Merkel, attacca il governo per l’alto numero di vittime e per la gestione della pandemia all’interno delle Rsa, dove continuano a morire centinaia di anziani, in alcuni casi con percentuali altissime rispetto al resto della popolazione nei singoli distretti. Il giornale tedesco ha sottolineato che nelle ultime sei settimane si sono registrati 25mila decessi Covid sui 42mila totali ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) È un inverno tremendo quello che sta passando laa causa del boom dida coronavirus registrate in tutto il Paese. Nel giorno in cui il Robert Koch Institut ha registrato un nuovo record diin 24 ore, con 1.244 decessi contro i 1.188 dell’8 gennaio, il quotidiano conservatore Bild, vicino alle posizioni della cancelliera Angela Merkel, attacca il governo per l’alto numero die per la gestione della pandemia all’internoRsa, dove continuano a moriredi anziani, in alcuni casi con percentuali altissime rispetto al resto della popolazione nei singoli distretti. Il giornale tedesco ha sottolineato cheseisi sono registrati 25mila decessi Covid sui 42mila totali ...

Ultime Notizie dalla rete : Germania 60% In Germania il 60% delle vittime solo nelle ultime 6 settimane: centinaia di morti dentro le Rsa Il Fatto Quotidiano La situazione è tesa, ma entro fine 2021 potrebbe essere sotto controllo

BERLINO - «Alla fine di questo anno avremo raggiunto la normalità», ma adesso si deve continuare a fare ogni sforzo per ridurre i contatti. Lo ha detto il presidente del Robert Koch Institut, Lothar W ...

