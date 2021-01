Il Covid non è battuto. Stato d’emergenza fino alla fine di aprile. Informativa alle Camere di Speranza: “Il virus corre, monta la tempesta” (Di giovedì 14 gennaio 2021) “I dati del monitoraggio della cabina di regia sono molto chiari e non vanno sottovalutati – ha affermato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, facendo il punto sull’emergenza sanitaria in corso – non facciamoci portare fuori pista dal fatto che ora abbiamo un numero di casi leggermente più basso rispetto ad alcuni grandi paesi europei”. In particolare, in Italia in questa settimana “si assiste a un peggioramento generale della situazione: aumentano l’indice Rt, l’incidenza delle terapie intensive e i focolai di origine sconosciuta”. Speranza ha così presentato al Paramento i contenuti del nuovo Dpcm che sarà approvato entro domani e che entrerà in vigore dal 16. Ci sono novità sugli spostamenti: stop anche tra regioni gialle, è Stato confermato il divieto di asporto per i bar dopo le 18 e per le 12 regioni a ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) “I dati del monitoraggio della cabina di regia sono molto chiari e non vanno sottovalutati – ha affermato il Ministro della Salute, Roberto, facendo il punto sull’emergenza sanitaria in corso – non facciamoci portare fuori pista dal fatto che ora abbiamo un numero di casi leggermente più basso rispetto ad alcuni grandi paesi europei”. In particolare, in Italia in questa settimana “si assiste a un peggioramento generale della situazione: aumentano l’indice Rt, l’incidenza delle terapie intensive e i focolai di origine sconosciuta”.ha così presentato al Paramento i contenuti del nuovo Dpcm che sarà approvato entro domani e che entrerà in vigore dal 16. Ci sono novità sugli spostamenti: stop anche tra regioni gi, èconfermato il divieto di asporto per i bar dopo le 18 e per le 12 regioni a ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Negazionista Covid, video e foto negli ospedali: «Il virus non esiste». Facebook si ribella, la polizia la scova e la multa Il Messaggero Bce, banche dovrebbero essere caute su politica dividendi - De Cos

Le banche europee dovrebbero continuare a mantenere un approccio prudente per quanto riguarda le loro future politiche di dividendi, poiché l'impatto della pandemia di coronavirus non è ancora complet ...

Coppia irachena tra i primi rifugiati al mondo a ricevere il vaccino contro il COVID-19

In Giordania, la rifugiata irachena Raia è stata tra i primi rifugiati al mondo a ricevere il vaccino contro il COVID-19.

