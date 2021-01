GF Vip 5, Giulio Pretelli contro il fratello Pierpaolo: “Ringraziasse i miei se è là” (Di giovedì 14 gennaio 2021) A dispetto dell’insofferenza manifestata più volte da Pierpaolo Pretelli nei confronti dell’intromissione della sua famiglia nelle vicende personali che sta vivendo all’interno del Grande fratello Vip 5, suo fratello Giulio è stato nuovamente ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, dove ha lanciato delle stoccate non di poco conto al fratello maggiore. In primi ha affermato che lui e Giulia Salemi sono sicuramente molto presi l’uno dall’altra, ma il loro non può essere considerato amore. Giulio ha ribadito ancora una volta di “tifare” per Elisabetta Gregoraci (opinione condivisa da tutta la famiglia, in primis da sua madre), ma ha detto di rispettare le scelta di suo fratello, visto che gli interessa solo di vederlo felice. La stoccata più pesante, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 14 gennaio 2021) A dispetto dell’insofferenza manifestata più volte danei confronti dell’intromissione della sua famiglia nelle vicende personali che sta vivendo all’interno del GrandeVip 5, suoè stato nuovamente ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, dove ha lanciato delle stoccate non di poco conto almaggiore. In primi ha affermato che lui e Giulia Salemi sono sicuramente molto presi l’uno dall’altra, ma il loro non può essere considerato amore.ha ribadito ancora una volta di “tifare” per Elisabetta Gregoraci (opinione condivisa da tutta la famiglia, in primis da sua madre), ma ha detto di rispettare le scelta di suo, visto che gli interessa solo di vederlo felice. La stoccata più pesante, ...

ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Giulio Pretelli sui 'Prelemi': 'Sono presi, ma non è amore' - akissbeforealie : RT @MeanGorgeous: #GFVIP Pierbau : dopo mia madre anche mio fratello, IL SECONDO IMBARAZZO DEL 2021. AVEVO CHIESTO NON ESPONETEVI, NON RI… - MeanGorgeous : #GFVIP Pierbau : dopo mia madre anche mio fratello, IL SECONDO IMBARAZZO DEL 2021. AVEVO CHIESTO NON ESPONETEVI,… - JL83X : Detto questo... Pierpaolo... poraccio che famiglia te sei beccato... Giulio prova con il GF vip spagnolo così la tr… - pairsonnalitesF : Giacomo Urtis “asfalta” Giulio Pretelli | “Pierpaolo non voleva interferenze…” – VIDEO: Tra gli ospiti della puntat… -