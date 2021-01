Galaxy S21 | S21+ e Ultra | Samsung cambia look e mette i muscoli ai top di gamma

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Samsung apre le danze del 2021 con i suoi tre modelli di punta della famiglia Galaxy: i nuovi S21, S21+ e S21 Ultra, tutti dotati ovviamente di connettività 5G. Il design balza subito all’occhio, col comparto fotografico incassato all’angolo della scocca sottile che si fonde senza soluzione di continuità con la cornice metallica. Qualcosa di nuovo e originale, ma non bizzarro, in un mondo che da troppo tempo non vede grandi tocchi di creatività. I colori completano l’approccio coraggioso, che dà una svolta anche ai modelli più recenti, con la nuova finitura opaca Phantom Violet e poi Phantom Gray, Phantom Pink e Phantom White (solo per l’S21).