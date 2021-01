Francesca Valiani su Teresa Cherubini, “la roccia alla quale io e Jovanotti ci siamo aggrappati” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Anche Francesca Valiani interviene a proposito della figlia Teresa Cherubini, che negli ultimi mesi ha combattuto contro la malattia. La moglie di Jovanotti – e madre della giovane Teresa – affida ai social una lunga riflessione che parte dalla grande forza della figlia. “Quando l’impensabile ti arriva addosso senti che non sarai in grado di affrontarlo”, sono le parole di una madre preoccupata per le condizioni di salute di sua figlia, 22 anni appena compiuti. Inizia così il suo post su Instagram nel corso del quale ringrazia il personale medico per averla incoraggiata a perdere nelle possibilità di guarigione. Ringrazia anche sua figlia, la guerriera che ha sconfitto il linfoma di Hodgkin dopo 6 cicli di chemioterapia sostenuti in 7 mesi. ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ancheinterviene a proposito della figlia, che negli ultimi mesi ha combattuto contro la malattia. La moglie di– e madre della giovane– affida ai social una lunga riflessione che parte dgrande forza della figlia. “Quando l’impensabile ti arriva addosso senti che non sarai in grado di affrontarlo”, sono le parole di una madre preoccupata per le condizioni di salute di sua figlia, 22 anni appena compiuti. Inizia così il suo post su Instagram nel corso delringrazia il personale medico per averla incoraggiata a perdere nelle possibilità di guarigione. Ringrazia anche sua figlia, la guerriera che ha sconfitto il linfoma di Hodgkin dopo 6 cicli di chemioterapia sostenuti in 7 mesi. ...

VanityFairIt : «Quanta vita troviamo quando la vita è in pericolo» - ehyclaire : RT @VanityFairIt: «Quanta vita troviamo quando la vita è in pericolo» - GFucci58 : RT @VanityFairIt: «Quanta vita troviamo quando la vita è in pericolo» - Piergiulio58 : Teresa Cherubini, parla la mamma Francesca Valiani: 'Lei è stata la roccia a cui ci siamo aggrappati io e Lorenzo J… - Italia_Notizie : Teresa Cherubini, parla la mamma Francesca Valiani: “Lei è stata la roccia a cui ci siamo aggrappati io e Lorenzo J… -