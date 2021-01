Fisco: Ruffini, è momento riforma comprensibile a tutti, ora più che mai' (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - "Una riforma fiscale, un sistema tributario che ben funzioni e sia compreso dai cittadini è sempre importante, ed è evidente che in una fase come questa la sua importanza è più acuita e amplificata, perché il sistema Paese ha necessità di ripartire con velocità". Lo ha detto il direttore delle Agenzie delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, al Forum dei commercialisti organizzato da Italia Oggi. Questo tema "non può prescindere il dibattito pubblico in questo momento", ha aggiunto. Secondo Ruffini, la riforma fiscale "è alla base di un patto democratico, è un tema che interessa i cittadini, ed è in questa prospettiva importante che le proposte trovino la loro maggiore elaborazione in Parlamento, perché è il Parlamento il luogo di immediato raccordo tra cittadini e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - "Unafiscale, un sistema tributario che ben funzioni e sia compreso dai cittadini è sempre importante, ed è evidente che in una fase come questa la sua importanza è più acuita e amplificata, perché il sistema Paese ha necessità di ripartire con velocità". Lo ha detto il direttore delle Agenzie delle Entrate, Ernesto Maria, al Forum dei commercialisti organizzato da Italia Oggi. Questo tema "non può prescindere il dibattito pubblico in questo", ha aggiunto. Secondo, lafiscale "è alla base di un patto democratico, è un tema che interessa i cittadini, ed è in questa prospettiva importante che le proposte trovino la loro maggiore elaborazione in Parlamento, perché è il Parlamento il luogo di immediato raccordo tra cittadini e ...

