Finanza, concorso per 571 allievi. 120 saranno presi nell’Antiterrorismo (Di giovedì 14 gennaio 2021) concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 571 allievi finanzieri. Sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 100, del 29 dicembre 2020, è stato pubblicato il bando. Si tratta di 510 del contingente ordinario e 61 del contingente di mare. Ripartizione – 315 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate; 256 rivolti ai cittadini italiani (18 posti sono riservati a coloro in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752). Per la prima volta destinati 120 posti all’arruolamento per il conseguimento della specializzazione ‘Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)’. Al concorso parteciperà chi ha compiuto il 18esimo anno e non superato il giorno di compimento del 26esimo anno. Ciò alla data di scadenza del ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 14 gennaio 2021)per titoli ed esami per il reclutamento di 571finanzieri. Sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – n. 100, del 29 dicembre 2020, è stato pubblicato il bando. Si tratta di 510 del contingente ordinario e 61 del contingente di mare. Ripartizione – 315 riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate; 256 rivolti ai cittadini italiani (18 posti sono riservati a coloro in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto deldente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752). Per la prima volta destinati 120 posti all’arruolamento per il conseguimento della specializzazione ‘Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)’. Alparteciperà chi ha compiuto il 18esimo anno e non superato il giorno di compimento del 26esimo anno. Ciò alla data di scadenza del ...

