Edison | acquistato il 70% di E2i Energie Speciali e risolta partnership con F2i

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) –hada F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture il 70% di E2i, società leader nel settore eolico di cui già deteneva 30%. In questo modo è statalatra le due realtà avviata nel 2014. Il closing dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2021. E2iha un portafoglio impianti composto da 38 campi eolici per una capacità installata di 706 MW, cui si aggiungono 4 progetti per 74 MW, e 3 impianti fotovoltaici di piccola taglia. La società opera in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Sicilia e produce circa 1 TWh di energia elettrica all’anno, pari al consumo medio annuo di 370.000 ...