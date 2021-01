Crisi governo, Di Maio: "Renzi irresponsabile, strade divise" (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Mentre il Paese attraversa uno dei momenti più bui della sua storia, ieri Matteo Renzi ha scelto di ritirare i suoi ministri aprendo l'ennesima Crisi di governo. Il mondo ci sta guardando e purtroppo non possiamo andarne fieri". Lo scrive in un lungo post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in riferimento alla Crisi di governo che si è aperta dopo le "Nell'anno nella presidenza italiana del G20, della copresidenza italiana della COP26 e soprattutto nell'anno in cui dobbiamo iniziare a spendere il piano Marshall del nuovo millennio, l'Italia rischia così di essere macchiata in modo indelebile da un gesto che considero irresponsabile e che, come avevo anticipato, divide definitivamente le nostre strade", aggiunge Di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Adnkronos) - "Mentre il Paese attraversa uno dei momenti più bui della sua storia, ieri Matteoha scelto di ritirare i suoi ministri aprendo l'ennesimadi. Il mondo ci sta guardando e purtroppo non possiamo andarne fieri". Lo scrive in un lungo post su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di, in riferimento alladiche si è aperta dopo le "Nell'anno nella presidenza italiana del G20, della copresidenza italiana della COP26 e soprattutto nell'anno in cui dobbiamo iniziare a spendere il piano Marshall del nuovo millennio, l'Italia rischia così di essere macchiata in modo indelebile da un gesto che consideroe che, come avevo anticipato, divide definitivamente le nostre", aggiunge Di ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - Jacoposvoice : RT @Valeriangione: Volevo dire al governo di mettersi in fila perché qui siamo tutti in crisi da molto tempo e non stiamo facendo tutto sto… - wireditalia : Quello della crisi di governo, in Italia, è un format consolidato: foto da alcune delle 68 crisi di governo in poco… -