Corrado Augias a La Confessione Nove di Peter Gomez | “L’accusa di Vittorio Feltri di essere una spia dei comunisti negli anni ’60? Una pagliacciata”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021) “didiunacomunista tra il 1963 e il 1967? Fu una”. Così il giornalista e scrittore, ospite de ‘La’ diin onda venerdì 15 gennaio alle 22.45 su, ha commentato l’uscita, nel 2009, di un articolo in cui il fondatore di Libero lo accusava distato unarussa: “Ha scritto che lei tra il ’63 e il ’67 avrebbe incontrato in un famoso bar di Roma, il Rosati, una serie di informatori o di agenti del partito comunista. Il suo nome in codice era ‘Donat’ e che la sua unica ricompensa sarebbe stato un uovo di Pasqua“, gli ha ricordato il conduttore e direttore ...