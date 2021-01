Coronavirus 14 gennaio | scendono i positivi e i ricoverati

Leggi su viagginews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Emergenzaoggi 14in Italia:e i, quasi 900mila i vaccinati. Altra giornata in cui sembrano stabilizzarsi i dati per quanto riguarda ilin Italia: chi si attendeva che dopo le festività natalizie ci potesse essere una nuova ondata di contagi, per fortuna al momento è stato smentito. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com