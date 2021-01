Conte vede Mattarella per firmare l'interim: sfida apertissima a Renzi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giuseppe Conte è salito al Quirinale. Il premier ha deciso di incontrare Sergio Mattarella dopo il ritiro da parte di Matteo Renzi delle ministre di Italia Viva. Una mossa a sorpresa quella del presidente del Consiglio, visto che gli alleati di governo avevano chiesto a Conte di andare in Parlamento. Anche all'interno del Pd c'è però confusione sul da farsi: alcuni credono che il presidente del Consiglio dovrebbe andare al Quirinale per comunicare ufficialmente al presidente della Repubblica che una parte della maggioranza gli ha tolto la fiducia, dimettersi e ottenere un mandato esplorativo, prendendo così qualche giorno di tempo in più per capire se in Parlamento esiste una nuova maggioranza. Altri invece sono ormai convinti del fatto che le elezioni non sono poi così remote. Una cosa però è per tutti una priorità: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giuseppeè salito al Quirinale. Il premier ha deciso di incontrare Sergiodopo il ritiro da parte di Matteodelle ministre di Italia Viva. Una mossa a sorpresa quella del presidente del Consiglio, visto che gli alleati di governo avevano chiesto adi andare in Parlamento. Anche all'interno del Pd c'è però confusione sul da farsi: alcuni credono che il presidente del Consiglio dovrebbe andare al Quirinale per comunicare ufficialmente al presidente della Repubblica che una parte della maggioranza gli ha tolto la fiducia, dimettersi e ottenere un mandato esplorativo, prendendo così qualche giorno di tempo in più per capire se in Parlamento esiste una nuova maggioranza. Altri invece sono ormai convinti del fatto che le elezioni non sono poi così remote. Una cosa però è per tutti una priorità: ...

