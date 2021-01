Chi sono i responsabili: esistono davvero? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ma questi responsabili esistono? Hanno un volto, un partito, almeno un gruppo misto? A quanto pare, la conta è iniziata sin dalle vacanze di Natale e l’opzione è sempre stata messa sul tavolo da Giuseppe Conte, quasi fosse uno schermo difensivo, uno spauracchio per costringere Matteo Renzi a rinunciare ad apparecchiare la crisi. E ora che il guanto di sfida è stato lanciato, con il leader di Italia Viva che «ha dimesso» le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti (oltre al sottosegretario Ivan Scalfarotto), l’opzione responsabili resta tra quelle in piedi per provare a trovare in aula una maggioranza diversa da quella attuale. Il gioco dei responsabili Il problema, principalmente, resta in Senato, dove i componenti di Italia Viva sono 18 e sono decisivi per raggiungere la soglia ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ma questi? Hanno un volto, un partito, almeno un gruppo misto? A quanto pare, la conta è iniziata sin dalle vacanze di Natale e l’opzione è sempre stata messa sul tavolo da Giuseppe Conte, quasi fosse uno schermo difensivo, uno spauracchio per costringere Matteo Renzi a rinunciare ad apparecchiare la crisi. E ora che il guanto di sfida è stato lanciato, con il leader di Italia Viva che «ha dimesso» le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti (oltre al sottosegretario Ivan Scalfarotto), l’opzioneresta tra quelle in piedi per provare a trovare in aula una maggioranza diversa da quella attuale. Il gioco deiIl problema, principalmente, resta in Senato, dove i componenti di Italia Viva18 edecisivi per raggiungere la soglia ...

EnricoLetta : Da qualche ora fuori dall’Italia si è capito che è #crisigoverno. A chi mi chiede, abbozzo spiegazioni. Mi ascoltan… - MetaErmal : Tribù le cui capanne hanno muri troppo spessi. Spaventati e coraggiosi nello stesso momento. Chi sono io? Chi sei t… - BentivogliMarco : Quante volte ho negoziato con chi detestavo o semplicemente non stimavo. Le mediazioni sono esercizio di rappresent… - PpPagliaro : RT @vanabeau: A chi dice che non si può aprire una #crisidigoverno in una pandemia io rispondo : Ma come fate a non inorridirvi del 'SE… - rcolosimo : @szampa56 @GiuseppeConteIT Un briciolo di dignità, per favore. Conte è il peggiore trasformista che la storia itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Reddito di cittadinanza, chi sono i beneficiari? L’identikit dell’Anpal Informazione Fiscale Chi perde una biblioteca perde il mondo

Rimedio all’oblio. Enciclopedia di una comunità. E imbattibile tecnologia. L’editrice de La Nave di Teseo spiega perché un volume è sempre strumento di libertà. Perfino quello non letto ...

Forza Italia: niente governi tecnici, ci sono solo le elezioni

ROMA – “L’unico sbocco in assenza di una immediata soluzione della crisi è il ricorso alle urne con un governo che possa accompagnare nell’arco di due o tre mesi il Paese al voto: escludiamo l’ipotesi ...

Rimedio all’oblio. Enciclopedia di una comunità. E imbattibile tecnologia. L’editrice de La Nave di Teseo spiega perché un volume è sempre strumento di libertà. Perfino quello non letto ...ROMA – “L’unico sbocco in assenza di una immediata soluzione della crisi è il ricorso alle urne con un governo che possa accompagnare nell’arco di due o tre mesi il Paese al voto: escludiamo l’ipotesi ...