Che strade può prendere questa crisi di governo: gli scenari per Giuseppe Conte (Di giovedì 14 gennaio 2021) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Dopo che il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, si è formalmente sfilata dall’esecutivo, siamo entrati in una crisi di governo nel pieno della pandemia di Covid-19. Oggi alle 13 è convocata la conferenza dei capigruppo della Camera dei deputati, mentre il presidente della Camera Roberto Fico ha sospeso i lavori invitando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a riferire all’assemblea (lo farà probabilmente dopo il 20 gennaio, data del voto sullo scostamento di bilancio). Nel frattempo, il centrodestra ha già iniziato a invocare le elezioni anticipate, ma sono diversi gli scenari che adesso si aprono davanti al governo Conte bis. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, Palazzo Chigi sarebbe in cerca di responsabili per ... Leggi su wired (Di giovedì 14 gennaio 2021) (foto: Antonio Masiello/Getty Images)Dopo che il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, si è formalmente sfilata dall’esecutivo, siamo entrati in unadinel pieno della pandemia di Covid-19. Oggi alle 13 è convocata la conferenza dei capigruppo della Camera dei deputati, mentre il presidente della Camera Roberto Fico ha sospeso i lavori invitando il presidente del Consiglioa riferire all’assemblea (lo farà probabilmente dopo il 20 gennaio, data del voto sullo scostamento di bilancio). Nel frattempo, il centrodestra ha già iniziato a invocare le elezioni anticipate, ma sono diversi gliche adesso si aprono davanti albis. Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, Palazzo Chigi sarebbe in cerca di responsabili per ...

Italia Viva ha aperto la crisi di governo e adesso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta decidendo le prossime mosse, mentre la Camera dei deputati sospende i lavori. Ecco i diversi scenari p ...

... modo indelebile da un gesto che considero irresponsabile e che, come avevo anticipato, divide definitivamente le nostre strade". Dal Senato, dove i numeri della maggioranza sono più ...

Italia Viva ha aperto la crisi di governo e adesso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sta decidendo le prossime mosse, mentre la Camera dei deputati sospende i lavori. Ecco i diversi scenari p ...... modo indelebile da un gesto che considero irresponsabile e che, come avevo anticipato, divide definitivamente le nostre strade". Dal Senato, dove i numeri della maggioranza sono più ...