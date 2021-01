Bologna, Soriano: “Dobbiamo farci un esame di coscienza. Non so dove possiamo arrivare” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Bologna non sta passando di certo il miglior momento della gestione Mihajlovic. Il centrocampista dei felsinei Roberto Soriano, il migliore in questo avvio di stagione, ha fatto il punto in casa emiliana: "dove può arrivare questo Bologna? Al momento non lo so. Adesso siamo tredicesimi, sappiamo che le squadre sotto stanno facendo punti. Non Dobbiamo guardare quelle avanti né avere paure o ansia, ma continuare a giocare con il coraggio che ci chiede il nostro allenatore. Dobbiamo sempre dare tutto, nelle ultime giornate non siamo andati bene e ora Dobbiamo farci un esame di coscienza".caption id="attachment 987313" align="alignnone" width="1024" Soriano (Getty Images)/caption ITA ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ilnon sta passando di certo il miglior momento della gestione Mihajlovic. Il centrocampista dei felsinei Roberto, il migliore in questo avvio di stagione, ha fatto il punto in casa emiliana: "puòquesto? Al momento non lo so. Adesso siamo tredicesimi, sappiamo che le squadre sotto stanno facendo punti. Nonguardare quelle avanti né avere paure o ansia, ma continuare a giocare con il coraggio che ci chiede il nostro allenatore.sempre dare tutto, nelle ultime giornate non siamo andati bene e oraundi".caption id="attachment 987313" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/caption ITA ...

