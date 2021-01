America’s Cup 2021: quanto dura una regata? C’è un tempo massimo da rispettare (Di giovedì 14 gennaio 2021) quanto durano le regate della America’s Cup? Il regolamento prevede che non durino più di 45 minuti, mediatamente dovrebbero protrarsi per circa una mezzoretta, ma ovviamente molto dipenderà dalle condizione del vento e dal meteo. Sarà la velocità che soffierà sui campi di regata a determinare sostanzialmente la durata delle varie gare, ma non ci si discosterà molto dai trenta minuti. E le barche voleranno sull’acqua, con velocità che potrebbero anche sfondare il muro dei 50 nodi (92 km/h). Domani scatterà la Prada Cup. Luna Rossa affronterà Inoes Uk e American Magic nella Prada Cup, l’obiettivo è quello di conquistare il trofeo per poi andare a fronteggiare Team New Zealand nelle regate che assegneranno la vecchia brocca. L’imbarcazione italiana sembra essere in ottima foma, il suo AC75 con foil pare ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021)no le regate dellaCup? Il regolamento prevede che non durino più di 45 minuti, mediatamente dovrebbero protrarsi per circa una mezzoretta, ma ovviamente molto dipenderà dalle condizione del vento e dal meteo. Sarà la velocità che soffierà sui campi dia determinare sostanzialmente lata delle varie gare, ma non ci si discosterà molto dai trenta minuti. E le barche voleranno sull’acqua, con velocità che potrebbero anche sfondare il muro dei 50 nodi (92 km/h). Domani scatterà la Prada Cup. Luna Rossa affronterà Inoes Uk e American Magic nella Prada Cup, l’obiettivo è quello di conquistare il trofeo per poi andare a fronteggiare Team New Zealand nelle regate che assegneranno la vecchia brocca. L’imbarcazione italiana sembra essere in ottima foma, il suo AC75 con foil pare ...

