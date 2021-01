A1 Panoramica: chiuso tratto fra Rioveggio e allacciamento Direttissima (Di giovedì 14 gennaio 2021) Per consentire la rimozione del ghiaccio formatosi durante le ore notturne sulla volta di alcune gallerie. Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Per consentire la rimozione del ghiaccio formatosi durante le ore notturne sulla volta di alcune gallerie.

FirenzePost : A1 Panoramica: chiuso tratto fra Rioveggio e allacciamento Direttissima - pbriziobello : @LucaBizzarri @GenovAeroporto Ussignur! Hanno chiuso anche il bar con terrazza panoramica? ??????? - TrafficoA : A1 - Firenze-Rioveggio - Tratto Chiuso A1 Bologna-Firenze A1 Panoramica chiusa tra il bivio per la A1 Direttissima e Rioveggio ... - TrafficoA : A1 - Rioveggio-Firenze - Tratto Chiuso A1 Bologna-Firenze A1 Panoramica chiusa tra Rioveggio e Aglio verso Firenze. In alternat... - AGR_web : A1 Milano-Napoli Direttissima: chiuso per una notte il tratto tra località Aglio e allacciamento A1 Panoramica loca… -

Ultime Notizie dalla rete : Panoramica chiuso A1 Panoramica: chiuso tratto fra Rioveggio e allacciamento Direttissima Firenze Post A1 Panoramica: chiuso tratto fra Rioveggio e allacciamento Direttissima

FIRENZE – Sul tratto Panoramico della A1 Milano Napoli è stato temporaneamente chiuso al traffico il tratto tra Rioveggio ed il bivio con la Direttissima in entrambe le direzioni, per consentire la ri ...

13-01 - A1 Panoramica: chiusura rimozione ghiaccio

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA A1 PANORAMICA PER INTERVENTI PROGRAMMATI DI RIMOZIONE DE ...

FIRENZE – Sul tratto Panoramico della A1 Milano Napoli è stato temporaneamente chiuso al traffico il tratto tra Rioveggio ed il bivio con la Direttissima in entrambe le direzioni, per consentire la ri ...A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA A1 PANORAMICA PER INTERVENTI PROGRAMMATI DI RIMOZIONE DE ...