A Roma protesta dei bus turistici: “Il governo ci ha dimenticato” (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – Decine di bus fermi in Piazza della Repubblica e centinaia di autisti davanti all’ingresso del Ministero dell’Economia. Chiedono aiuti al Governo, da inserire nel nuovo Dl Ristori, perchè il loro settore è stato “dimenticato“. Sono gli autisti dei bus turistici, mezzi a noleggio con conducente, ovvero operatori del settore trasporti che in realtà vivono di turismo, scuola e non solo.Un ibrido, secondo quanto riferiscono le associazioni sindacali – più di 20 – scese oggi in piazza a Roma, che finora è costato caro agli operatori del settore. Leggi su dire (Di giovedì 14 gennaio 2021) ROMA – Decine di bus fermi in Piazza della Repubblica e centinaia di autisti davanti all’ingresso del Ministero dell’Economia. Chiedono aiuti al Governo, da inserire nel nuovo Dl Ristori, perchè il loro settore è stato “dimenticato“. Sono gli autisti dei bus turistici, mezzi a noleggio con conducente, ovvero operatori del settore trasporti che in realtà vivono di turismo, scuola e non solo.Un ibrido, secondo quanto riferiscono le associazioni sindacali – più di 20 – scese oggi in piazza a Roma, che finora è costato caro agli operatori del settore.

raspa90 : RT @repubblica: Roma, in piazza la protesta dei bus turistici: ' I nostri autoparchi sono diventati cimiteri' - repubblica : Roma, in piazza la protesta dei bus turistici: ' I nostri autoparchi sono diventati cimiteri' - LexieVillanelle : RT @MoniaVenturini: Continua la protesta dei ragazzi del liceo Tasso #Roma e stavolta hanno ragione - enricolanza : RT @MoniaVenturini: Continua la protesta dei ragazzi del liceo Tasso #Roma e stavolta hanno ragione - tobiamc : RT @donalduck70: @Nich_Ferrante Invece Conte e buona parte di questo governo sono dei benefattori che in quest'anno di emergenza hanno att… -