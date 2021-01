Xbox Series X/S e Xbox One da incubo in Giappone: nel 2020 Nintendo 3DS ha venduto più della famiglia Xbox (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oggi Famitsu ha pubblicato un nuovo rapporto che descrive in dettaglio le vendite di videogiochi e console in Giappone nel 2020. Forse non sorprende affatto che Nintendo Switch è stata la regina delle vendite, con un totale di unità vendute di 5.956.943. Ma c'è un ulteriore fatto importante che fa capire quanto le console di Microsoft faticano a prendere piede nella terra del Sol Levante. Nintendo 3DS, che essenzialmente è una console morta, è riuscita a vendere oltre il totale delle unità di Xbox One e Xbox Series X/S nel 2020. Le vendite di Nintendo 3DS ammontano a 62.761 unità, mentre per quanto riguarda Xbox One ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oggi Famitsu ha pubblicato un nuovo rapporto che descrive in dettaglio le vendite di videogiochi e console innel. Forse non sorprende affatto cheSwitch è stata la regina delle vendite, con un totale di unità vendute di 5.956.943. Ma c'è un ulteriore fatto importante che fa capire quanto le console di Microsoft faticano a prendere piede nella terra del Sol Levante.3DS, che essenzialmente è una console morta, è riuscita a vendere oltre il totale delle unità diOne eX/S nel. Le vendite di3DS ammontano a 62.761 unità, mentre per quanto riguardaOne ...

