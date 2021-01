Uomini e Donne, anticipazioni mercoledì 13 gennaio: Gemma e Maurizio in crisi, Tina parla di un’amante (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne La programmazione di Uomini e Donne procede spedita nel pomeriggio di Canale 5. Lo storico dating show, arrivato alla 24esima edizione e condotto da Maria De Filippi è tornato da qualche giorno in onda dopo la lunga pausa natalizia. Nel frattempo, c’è da sottolineare che sul web girano delle news sul futuro del programma. Nello specifico, la conduttrice pavese sia propensa a fare una versione serale con i vip. Intanto, il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà la possibilità, dopo lo sceneggiato Una Vita, di vedersi un altro episodio, il terzo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios? Per tutte le anticipazioni dettagliate fornite dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Terzo appuntamento settimanale diLa programmazione diprocede spedita nel pomeriggio di Canale 5. Lo storico dating show, arrivato alla 24esima edizione e condotto da Maria De Filippi è tornato da qualche giorno in onda dopo la lunga pausa natalizia. Nel frattempo, c’è da sottolineare che sul web girano delle news sul futuro del programma. Nello specifico, la conduttrice pavese sia propensa a fare una versione serale con i vip. Intanto, il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset avrà la possibilità, dopo lo sceneggiato Una Vita, di vedersi un altro episodio, il terzo settimanale. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios? Per tutte ledettagliate fornite dal noto portale Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono ...

Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - chetempochefa : “Credo proprio che le donne dovrebbero imparare a vivere anche senza gli uomini. Io credo che una parte della vita… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - Sunsea74 : @lauraboldrini Tutto ad appannaggio esclusivo delle donne,per carità sono d'accordo,ma gli uomini come mai non vengono mai considerati? - Paolo65497103 : RT @Joe911S: Vi rendete conto che con un semplice ordine da OMS (ONU) sono stati messi in lockdown almeno 2 miliardi di esseri umani, uomin… -