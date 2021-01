Ufficiale: il Lecce cede Colella al Bitonto (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore, classe 2002, Silvio Colella all’U.S. Bitonto Calcio. Colella ceduto al Bitonto https://t.co/PNq9DX3ber — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 13, 2021 Foto: logo Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’U.S.comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore, classe 2002, Silvioall’U.S.Calcio.ceduto alhttps://t.co/PNq9DX3ber — U.S.(@OfficialUS) January 13, 2021 Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

