Traffico Roma del 13-01-2021 ore 18 | 30

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Luceverdeuna buona serata Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi ai Parioli rallentamenti per incidente in Viale Rossini all’altezza di piazza Ungheria altro incidente in centro nel rione sallustiano interessata via Flavia in prossimità di via Quintino Sella sulla tangenziale verso San Giovanni Ci sono code da Corso Francia la via Salaria poi a seguire incolonnamenti a l’interno della galleria della Nuova Circonvallazione interna da via dei Monti Tiburtini fino al bivio per laL’Aquila a causa di un incidente e sulla percorso Urbano proprio dellaL’Aquila Ci sono code in uscita dalla città da via Filippo Fiorentini fino al bivio per Tor Cervara sulla raccordo in carreggiata interna code tra Cassia bis Salaria tra Bufalotta e Prenestina incolonnamenti anche in carreggiata esterna dalla Pontina a Latina ...