Tg Lazio | edizione del 13 gennaio 2021

Leggi su dire

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Finora nel Lazio sono state somministrate 82.696 dosi di vaccino anti Covid-19. Le vaccinazioni hanno riguardato gli operatori sanitari e le Rsa, mentre dopo il 28 gennaio si aprirà la fase che riguarda gli over 70, che nel Lazio sono oltre 400mila, e saranno coinvolti anche i medici di medicina generale. Intanto Roma Capitale ha attivato due strutture ‘ponte’ nell’Asl Roma 2 per ospitare migranti richiedenti e titolari di protezione internazionale, per il periodo di isolamento necessario. COLOSSEO, RUSSO: PRONTI A RIAPRIRLO SABATO CON CONCERTO SU ARENA