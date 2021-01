Teresa Cherubini | la figlia di Jovanotti | racconta | «Ho avuto un linfoma di Hodgkin | ora sono guarita»

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladel cantante, 22 anni,su Instagram il «segreto» che ha tenuto nascosto per 7 mesi. Dal prurito alle gambe alla diagnosi del tumore del sistema linfatico. Poi le lunghe cure e infine la guarigione. La gioia del padre su Facebook

Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti, ha sconfitto il tumore. Teresa, la figlia di Jovanotti: «Ho avuto un linfoma di Hodgkin, ora dopo 7 mesi sono guarita». Teresa Cherubini, la figlia di Jovanotti rivela: "Ho avuto il cancro. Tutto è iniziato con un prurito alle gambe".

Ultime Notizie dalla rete : Teresa Cherubini

La musica e lo spettacolo abbracciano la famiglia Cherubini dopo la bella notizia: Teresa, la 22enne figlia di Jovanotti e Francesca Valiani, è ..."La paura non é andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l'ora di ricominciare a vivere", scrive Teresa ...