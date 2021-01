Star Wars fa impennare le azioni in borsa di Ubisoft

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)vede volare in alto le proprieingrazie al nuovo gioco didato in carico a Massive Entertainment:Entertainment (OTCPK:UBSFY) ha infatti subito un rialzo del 6,1% grazie all'accordo con Lucasfilm Games. Chiaramente una buona notizia per, così come per lo Studio incaricato di realizzare il titolo, Massive Entertainment, che sicuramente gioverà economicamente da questa cosa, come del resto confermato dal managing director di Massive, David Polfeldt. Lo Studio svedese, attualmente al lavoro anche su un titolo basato sull'Avatar di James Cameron, svilupperà un titolo di ampio respiro ispirato all'universo lucasiano, utilizzando il motore grafico Snowdrop. Leggi altro...