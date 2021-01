Ristori, blocco licenziamenti, Alitalia, ex Ilva: tutti i dossier a rischio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’impatto delle tensioni dentro al Governo sulle partite economiche del Paese va calibrato sull’esito della fibrillazione che corre lungo l’asse Conte-Renzi. Un conto è un mini rimpasto, un altro è uno stravolgimento della squadra dei ministri. Un’altra storia, ancora, se ci sarà un cambio di maggioranza o un avvicendamento a palazzo Chigi. In senso opposto se le tensioni dovessero durare ancora a lungo senza sfociare in una crisi, l’impatto sarebbe minore, addirittura nullo in caso di tregua. Ma molti dossier hanno scadenze imminenti. Non possono cioè aspettare i tempi delle manovre politiche. A iniziare dai nuovi aiuti da destinare alle attività colpite dalle restrizioni anti Covid. Arriva la nuova stretta, ballano 25-30 miliardi di aiuti Il 16 gennaio, tra tre giorni, scatteranno nuove restrizioni. Dieci Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono “a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’impatto delle tensioni dentro al Governo sulle partite economiche del Paese va calibrato sull’esito della fibrillazione che corre lungo l’asse Conte-Renzi. Un conto è un mini rimpasto, un altro è uno stravolgimento della squadra dei ministri. Un’altra storia, ancora, se ci sarà un cambio di maggioranza o un avvicendamento a palazzo Chigi. In senso opposto se le tensioni dovessero durare ancora a lungo senza sfociare in una crisi, l’impatto sarebbe minore, addirittura nullo in caso di tregua. Ma moltihanno scadenze imminenti. Non possono cioè aspettare i tempi delle manovre politiche. A iniziare dai nuovi aiuti da destinare alle attività colpite dalle restrizioni anti Covid. Arriva la nuova stretta, ballano 25-30 miliardi di aiuti Il 16 gennaio, tra tre giorni, scatteranno nuove restrizioni. Dieci Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono “a ...

Ultime Notizie dalla rete : Ristori blocco Ristori, blocco licenziamenti, Alitalia, ex Ilva: tutti i dossier a rischio L'HuffPost Ex Ospedale, il cuore pulsante del progetto HOPE prende il via. Il sindaco Brenda Barnini: «Opere come queste cambiano il futuro di una città»

Progetto Hope: consegnato il cantiere per l'ex ospedale San Giuseppe

Empoli, non solo restauro, ma anche risanamento conservativo, consolidamento statico e ecoefficientamento del complesso che si trova fra via Roma, via Giovanni da Empoli, via Paladini e via Ridolfi ...

EMPOLI – Le opere di HOPE stanno procedendo. Il Progetto di Innovazione Urbana va avanti. È stato appena consegnato il cantiere forse più significativo del grande programma di restauri in centro stori ...Empoli, non solo restauro, ma anche risanamento conservativo, consolidamento statico e ecoefficientamento del complesso che si trova fra via Roma, via Giovanni da Empoli, via Paladini e via Ridolfi ...