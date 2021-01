Pallamano, Mondiali 2021 Egitto-Cile: orari, diretta tv e streaming mercoledì 13 gennaio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Egitto-Cile è la partita inaugurale dei Mondiali 2021 di Pallamano, giunti alla 27esima edizione e di scena proprio in Egitto. I padroni di casa sfidano i sudamericani alle ore 19:00 locali (le 18 italiane) di mercoledì 13 gennaio e danno il via al torneo che per la prima volta nella storia vede ai nastri di partenza ben 32 squadre. IN TV – Sky Sport trasmetterà le migliori partite del torneo, almeno undici, a partire però da giovedì 14 gennaio. Egitto-Cile sarà quindi visibile in diretta streaming su YouTube grazie al canale ufficiale IHF – Competitions. Sky Sport trasmetterà invece Norvegia-Francia (14 gennaio ore 20:30) e Spagna-Brasile (15 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 gennaio 2021)è la partita inaugurale deidi, giunti alla 27esima edizione e di scena proprio in. I padroni di casa sfidano i sudamericani alle ore 19:00 locali (le 18 italiane) di13e danno il via al torneo che per la prima volta nella storia vede ai nastri di partenza ben 32 squadre. IN TV – Sky Sport trasmetterà le migliori partite del torneo, almeno undici, a partire però da giovedì 14sarà quindi visibile insu YouTube grazie al canale ufficiale IHF – Competitions. Sky Sport trasmetterà invece Norvegia-Francia (14ore 20:30) e Spagna-Brasile (15 ...

Il Mondiali di pallamano 2021 sono ancora ai nastri di partenza, ma hanno già un protagonista annunciato, il Covid-19, che sta rimescolando le carte proprio alla vigilia della manifestazione iridata.

