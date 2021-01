Operai Whirlpool di Napoli a Roma per consegnare calendario “Sulla nostra pelle”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) NAPOLI – È arrivata a Roma la delegazione di operai Whirlpool del sito di via Argine di Napoli. I lavoratori – che sperano di poter consegnare il calendario 2021 ‘Sulla nostra pelle’ al premier Giuseppe Conte, ai ministri Stefano Patuanelli, Giuseppe Provenzano e Nunzia Catalfo, alla sottosegretaria Alessandra Todde e alle forze politiche – in questi minuti sono davanti a palazzo Chigi. CALENDARIO WHIRLPOOL CONSEGNATO A BERSANI

Un gruppo di lavoratori della Whirlpool di Napoli, in rappresentanza del sito di via Argine è a Roma per consegnare il calendario 2021 ...La raccolta delle immagini di lotta delle lavoratrici e dei lavoratori del sito di via Argine contro la multinazionale che il 31 ottobre scorso ha chiuso la produzione di lavatrici a Napoli sarà regal ...