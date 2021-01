Nuovo Dpcm, Speranza: «Spostamenti, stop in fascia gialla». Nuove fasce domenica, 12 regioni a rischio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nuovo Dpcm tra Spostamenti nuovi divieti e fasce. Ne ha parlato oggi il ministro della Salute Roberto Speranza alla Camera. Sono moltre le novità in arrivo. Oltre alle aree rosse, arancioni e... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 13 gennaio 2021)tranuovi divieti e. Ne ha parlato oggi il ministro della Salute Robertoalla Camera. Sono moltre le novità in arrivo. Oltre alle aree rosse, arancioni e...

NicolaPorro : Vi chiedete perché il governo si accanisca contro #partiteIva e piccole imprese? Semplice: i giallorossi hanno trov… - rtl1025 : ?? Nel nuovo #dpcm, è intenzione del governo confermare il divieto di spostamento anche in zona gialla e vietare l'a… - rtl1025 : ?? Prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 luglio. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l'indicazione che i… - MargyScipio : RT @chiaralaporella: A me nel nuovo dpcm inseritemi nella zona stanca, per favore. - EmMaccioni : RT @PastorellaGiu: Nuovo #DPCM contro #delivery e #asporto per bloccare #movida? A parte che non c’è nessuno per strada a fare bisboccia, m… -