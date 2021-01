Made in Italy: quante puntate, durata e quando finisce (Di mercoledì 13 gennaio 2021) quante puntate sono previste per Made in Italy, la nuova serie tv che racconta l’esplosione della moda italiana negli anni ’70? In tutto su Canale 5 verranno trasmesse 4 puntate, tutte in prima serata tv alle ore 21,40 (circa) del mercoledì sera. La prima puntata andrà in onda mercoledì 13 gennaio 2021; l’ultima il 3 febbraio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche): Prima puntata: 13 gennaio 2021, ore 21,40 Seconda puntata: 20 gennaio 2021, ore 21,40 Terza puntata: 27 gennaio 2021, ore 21,40 Quarta puntata: 3 febbraio 2021, ore 21,40 durata Quanto dura (la durata) ogni puntata di Made in Italy? La messa in onda della serie tv è, come detto, in programma alle ore 21,40 e terminerà alle ... Leggi su tpi (Di mercoledì 13 gennaio 2021)sono previste perin, la nuova serie tv che racconta l’esplosione della moda italiana negli anni ’70? In tutto su Canale 5 verranno trasmesse 4, tutte in prima serata tv alle ore 21,40 (circa) del mercoledì sera. La prima puntata andrà in onda mercoledì 13 gennaio 2021; l’ultima il 3 febbraio 2021. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbero esserci modifiche): Prima puntata: 13 gennaio 2021, ore 21,40 Seconda puntata: 20 gennaio 2021, ore 21,40 Terza puntata: 27 gennaio 2021, ore 21,40 Quarta puntata: 3 febbraio 2021, ore 21,40Quanto dura (la) ogni puntata diin? La messa in onda della serie tv è, come detto, in programma alle ore 21,40 e terminerà alle ...

AlbertoBagnai : Amici! Dopo una cena Made in Italy (carciofi alla romana e tagliatelle al ragù) abbiamo spiegato a Otto che il Cont… - TeresaBellanova : Le mie congratulazioni e un grande in bocca al lupo a @maumartina, scelto come vicedirettore aggiunto alla @FAO. Co… - LegaSalvini : MADE IN ITALY, #SALVINI: SERVE UN MINISTERO MODA E TURISMO - stefanorasi : Sanitario Made in Italy... In omaggio abbonamento @fattoquotidiano - graciouslysel : qualcuno guarderà made in Italy questa sera -