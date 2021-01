LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: caduto Cornejo! Benanvides ne approfitta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.38 MOTO – È arrivata la notizia della caduta per Jose Ignacio Cornejo Florimo, attuale leader della classifica. Il rivale diretto Kevin Benanvides (Honda) ne sta approfittando, guadagnando minuti importanti. 10.16 MOTO – Colpo di scena: in testa sempre Brabec, ma Kevin Benanvides (Honda) ha scavalcato Jose Ignacio Cornejo Florimo. Si riaccende la battaglia per la classifica. 9.55 AUTO – Stéphane Peterhansel ha scavalcato il rivale Nasser Al-Attiyah al terzo intermedio. Il distacco in chiave classifica però è sempre molto ampio. 9.40 QUAD – Invariata la classifica dopo un paio di intermedi con l’argentino Italo Pedemonte che guida sempre davanti al leader della classifica Manuel Andújar (7240 Team). 9.31 MOTO – Continua a fare la voce grossa Ricky Brabec ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.38 MOTO – È arrivata la notizia della caduta per Jose Ignacio Cornejo Florimo, attuale leader della classifica. Il rivale diretto Kevin(Honda) ne stando, guadagnando minuti importanti. 10.16 MOTO – Colpo di scena: in testa sempre Brabec, ma Kevin(Honda) ha scavalcato Jose Ignacio Cornejo Florimo. Si riaccende la battaglia per la classifica. 9.55 AUTO – Stéphane Peterhansel ha scavalcato il rivale Nasser Al-Attiyah al terzo intermedio. Il distacco in chiave classifica però è sempre molto ampio. 9.40 QUAD – Invariata la classifica dopo un paio di intermedi con l’argentino Italo Pedemonte che guida sempre davanti al leader della classifica Manuel Andújar (7240 Team). 9.31 MOTO – Continua a fare la voce grossa Ricky Brabec ...

infoitsport : LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: per ora gestione per i leader delle classifiche - dakarbot : RT @Speedliveit: #Dakar – MOVISPORT ALLA “DAKAR”: DOPO PIÚ DI META’ GARA CESARE ZACCHETTI IN EVIDENZA - Speedliveit : #Dakar – MOVISPORT ALLA “DAKAR”: DOPO PIÚ DI META’ GARA CESARE ZACCHETTI IN EVIDENZA - Speedliveit : #DakarInSaudi – MOVISPORT ALLA “DAKAR”: DOPO PIÚ DI META’ GARA CESARE ZACCHETTI IN EVIDENZA - zazoomblog : LIVE Dakar 2021 la tappa di oggi in DIRETTA: Price cade e si ritira Kevin Benavides vince la prova tra le moto. Pet… -